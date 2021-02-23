"Пусть займутся своими делами" – Капанадзе о реакции Запада на арест лидера ЕНД

Эксперт по политическим вопросам Васо Капанадзе считает, что спецоперация по задержанию лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии прошла успешно, с соблюдением закона

Радио "Пусть займутся своими делами" – Капанадзе о реакции запада на арест лидера ЕНД

Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник утром. На месте собрались сотни сторонников оппозиционера, которые пытались помешать действиям полиции.

"Что касается реакции западных стран, они выражают обеспокоенность, и это вполне нормально. Но мы все помним, что происходило после выборов в США, когда был штурм Капитолия. Так что пусть они лучше займутся своими делами и меньше будут делать резких заявлений в адрес того, что произошло в Грузии. Лидера ЕНД задержали в рамках закона. Главная беда Мелия – он сам, потому что он возглавил, к сожалению, деструктивную политическую партию. Вторая ошибка – он пошел против своего государства и его законодательства. И третья ошибка – он, как и многие представители грузинской оппозиции, является откровенным русофобом", – сказал Капанадзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов, и фактически объявил неповиновение решению суда.