Политолог рассказал, изменится ли внешняя политика Грузии с новым премьером

Радио Политолог рассказал, изменится ли внешняя политика Грузии с новым премьером

Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как Георгий Гахария объявил о своей отставке. Политик принял это решение на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

"Я не думаю, что при Гарибашвили поменяется внешняя политика Грузии. Это никоим образом не отразится на взаимоотношениях с Арменией как с нашим добрым и самым близким соседом. В этом контексте на восточном фронте будет без перемен. Напротив, Гарибашвили больше знаком с системой региональной безопасности, и, я думаю, кавказская политика будет для него одной из доминирующих", – сказал Маисая в эфире радио Sputnik Армения.

Гарибашвили занимал должность премьера с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой олигарха Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года. Изначально Гарибашвили возглавлял министерство внутренних дел, затем, в 2013 году, сменил на посту премьер-министра самого Иванишвили, оставшись на этой должности до конца 2015 года. Гарибашвили тогда стал самым молодым премьером в истории Грузии (31 год).