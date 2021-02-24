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Политолог Вахтанг Дзабирадзе
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Дзабирадзе назвал главную ошибку "Грузинской мечты" при аресте Мелия

Радио
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210224/250992472/Dzabiradze-nazval-glavnuyu-oshibku-Gruzinskoy-mechty-pri-areste-Meliya.html

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что правящая партия "Грузинская мечта" допустила ошибку, проведя спецоперацию по задержанию лидера самой крупной оппозиционной партии, не сообщив о своих планах международным партнерам

Радио
Дзабирадзе назвал главную ошибку "Грузинской мечты" при аресте Мелия

"Когда планируется подобная спецоперация, правительство Грузии обязано ввести в курс дела международных партнеров, чтобы обсудить с ними существующую реальность. Возможно, такие встречи были, но аргументы правительства оказались неубедительными, и об этом знал [экс-премьер Георгий] Гахария, и поэтому и ушел в отставку, так как был против проведения этой операции в срочном порядке", – сказал Дзабирадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Председатель крупнейшей в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия был арестован в офисе ЕНД во вторник утром. Спустя несколько часов оппозиция объявила о начале уличных акций протеста. В планах оппозиционных партий провести массовую акцию-шествие в пятницу.

Хатия Деканоидзе. Акция протеста объединенной оппозиции 23 февраля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Арест Мелия вызвал широкий резонанс в международном сообществе. Практические все международные организации и западные партнеры Грузии призвали стороны к диалогу. Сесть за стол переговоров предложил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который накануне обрушился с критикой на оппозицию во время представления правительственной программы.

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Сам Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов, и фактически объявил неповиновение решению суда.



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