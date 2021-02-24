Дзабирадзе назвал главную ошибку "Грузинской мечты" при аресте Мелия

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что правящая партия "Грузинская мечта" допустила ошибку, проведя спецоперацию по задержанию лидера самой крупной оппозиционной партии, не сообщив о своих планах международным партнерам

Радио Дзабирадзе назвал главную ошибку "Грузинской мечты" при аресте Мелия

"Когда планируется подобная спецоперация, правительство Грузии обязано ввести в курс дела международных партнеров, чтобы обсудить с ними существующую реальность. Возможно, такие встречи были, но аргументы правительства оказались неубедительными, и об этом знал [экс-премьер Георгий] Гахария, и поэтому и ушел в отставку, так как был против проведения этой операции в срочном порядке", – сказал Дзабирадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Председатель крупнейшей в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия был арестован в офисе ЕНД во вторник утром. Спустя несколько часов оппозиция объявила о начале уличных акций протеста. В планах оппозиционных партий провести массовую акцию-шествие в пятницу.

Арест Мелия вызвал широкий резонанс в международном сообществе. Практические все международные организации и западные партнеры Грузии призвали стороны к диалогу. Сесть за стол переговоров предложил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который накануне обрушился с критикой на оппозицию во время представления правительственной программы.

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Сам Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов, и фактически объявил неповиновение решению суда.