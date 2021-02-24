Экономист: транзитная функция Грузии, Армении и Азербайджана со временем только вырастет

Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе считает, что транспортные пути южнокавказских стран будут и дальше востребованы для связи Европы с Азией

Радио Экономист: транзитная функция Грузии, Армении и Азербайджана со временем только вырастет

"Со временем транспортный поток, объем грузоперевозок возрастет, и необходимо будет развивать дорожную инфраструктуру. Интенсивность движения товарных потоков увеличится за счет роста экономического потенциала всех трех южнокавказских стран. Это одно условие. Другое – сами страны Южного Кавказа не только являются ближайшими соседями, но каждая из них выполняет транзитную функцию, и эти функции будут со временем возрастать – с Востока на Запад, с Юга на Север и наоборот потоки будут увеличиваться. Заинтересованность из близлежащих стран, и не только, будет возрастать. В этом плане я не смотрю пессимистически на перспективы использования грузинских железных дорог и других возможностей", – заявил Арчвадзе в ходе видеомоста Москва-Тбилиси-Баку-Ереван на тему: "Энергетика, транзит и грузооборот Закавказья", который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

Основной темой обсуждения стал вопрос железнодорожного сообщения Армении с Россией через Азербайджан, который был поднят в ходе встречи президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Никола Пашиняна 11 января текущего года в Москве. Среди поставленных задач стороны назвали разблокирование экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытие границ.

Несмотря на то, что во встрече Грузия не участвовала, в стране многие задались вопросом, не будет ли сужена роль Грузии как транзитной страны при развитии инфраструктуры и разблокировании железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном в соседние государства.