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Мамука Арешидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Аналитик: возвращение Саакашвили в Грузию приведет к гражданской войне

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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210225/251001577/Analitik-vozvraschenie-Saakashvili-v-Gruziyu-privedet-k-grazhdanskoy-voyne.html

Эксперт по вопросам Кавказа, аналитик Мамука Арешидзе оценил перспективы возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину на фоне политического кризиса в стране

Радио
Аналитик: возвращение Саакашвили в Грузию приведет к гражданской войне

"Народ может терпеть всю эту политическую галиматью очень долго, но приход Саакашвили точно приведет к гражданской войне, потому что та часть общественности, которая сейчас молчит, она молчать не будет. Саакашвили для большей части Грузии – совершенно неприемлемая фигура. Некоторые из людей даже поддерживают "Национальное движение", но, подчеркиваю, без Саакашвили", – заявил Арешидзе в интервью Sputnik Грузия.

Саакашвили не было в Грузии более семи лет. На родине за должностные преступления он заочно приговорен к двум тюремным срокам, получив в общей сложности шесть лет. В суде также рассматривается еще несколько дел против него и его соратников. Сразу по приезде в Грузию политик будет задержан, если его к этому времени не помилует президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Утратив грузинское гражданство, Саакашвили давно живет в Киеве и занимает должность главы Исполнительного совета национального комитета реформ Украины. Несмотря на это, он остается идеологическим вдохновителем и неформальным лидером своей партии и пытается дистанционно управлять ею.

Теги:
Михаил Саакашвили, Грузия, Мамука Арешидзе


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