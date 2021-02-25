Аналитик: возвращение Саакашвили в Грузию приведет к гражданской войне

Радио Аналитик: возвращение Саакашвили в Грузию приведет к гражданской войне

"Народ может терпеть всю эту политическую галиматью очень долго, но приход Саакашвили точно приведет к гражданской войне, потому что та часть общественности, которая сейчас молчит, она молчать не будет. Саакашвили для большей части Грузии – совершенно неприемлемая фигура. Некоторые из людей даже поддерживают "Национальное движение", но, подчеркиваю, без Саакашвили", – заявил Арешидзе в интервью Sputnik Грузия.

Саакашвили не было в Грузии более семи лет. На родине за должностные преступления он заочно приговорен к двум тюремным срокам, получив в общей сложности шесть лет. В суде также рассматривается еще несколько дел против него и его соратников. Сразу по приезде в Грузию политик будет задержан, если его к этому времени не помилует президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Утратив грузинское гражданство, Саакашвили давно живет в Киеве и занимает должность главы Исполнительного совета национального комитета реформ Украины. Несмотря на это, он остается идеологическим вдохновителем и неформальным лидером своей партии и пытается дистанционно управлять ею.