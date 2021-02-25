Шенгелия: денежные переводы из-за рубежа укрепляют экономику Грузии

Радио Шенгелия: денежные переводы из-за рубежа укрепляют экономику Грузии

"Денежные переводы укрепляют экономику. В каком-то роде это инвестиции. Если посчитать все инвестиции с 2012 года, то в объеме число денежных перечислений больше, чем официальных инвестиций через международные банки. В основном денежные переводы помогают стабилизировать курс лари… Это стимулирует экономику, чтобы росли продажи. У нас спрос вообще упал, и, если бы не эти деньги, сложно сказать, что было бы с населением", – сказал Шенгелия в беседе со Sputnik Грузия.

По данным Национального банка Грузии, денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе 2021 года выросли на 19,2% и составили 149,8 миллиона долларов.

Россия, которая на протяжении многих лет бессменно лидировала по денежным переводам в Грузию, в январе этого года уступила первенство Италии.