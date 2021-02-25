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Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия
photo: Nika Shengelia / FB

Шенгелия: денежные переводы из-за рубежа укрепляют экономику Грузии

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Темы:
Экономика Грузии (1713)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210225/251004811/Shengeliya-denezhnye-perevody-iz-za-rubezha-ukreplyayut-ekonomiku-Gruzii.html

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия рассказал о роли денежных переводов из-за рубежа в экономике Грузии

Радио
Шенгелия: денежные переводы из-за рубежа укрепляют экономику Грузии

"Денежные переводы укрепляют экономику. В каком-то роде это инвестиции. Если посчитать все инвестиции с 2012 года, то в объеме число денежных перечислений больше, чем официальных инвестиций через международные банки. В основном денежные переводы помогают стабилизировать курс лари… Это стимулирует экономику, чтобы росли продажи. У нас спрос вообще упал, и, если бы не эти деньги, сложно сказать, что было бы с населением", – сказал Шенгелия в беседе со Sputnik Грузия.

По данным Национального банка Грузии, денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе 2021 года выросли на 19,2% и составили 149,8 миллиона долларов.

Россия, которая на протяжении многих лет бессменно лидировала по денежным переводам в Грузию, в январе этого года уступила первенство Италии.

Темы:
Экономика Грузии (1713)
Теги:
Грузия, денежные переводы, Экономика


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