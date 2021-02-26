Политолог: акции протеста в Грузии сойдут на нет, если "Мечта" не допустит ошибок

Радио Политолог: акции протеста в Грузии сойдут на нет, если "Мечта" не допустит ошибок

Тысячи человек собрались на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси в пятницу. Это представители почти всех оппозиционных партий страны, представители гражданского общества и неправительственных организаций, а также простые жители столицы и регионов.

"Там, где управляет Саакашвили, всегда можно ожидать провокации. Думаю, сегодня оппозиция понимает, что вряд ли сумеет устроить провокацию, которая будет убедительной для народа, что это идет от властей. Поэтому они понимают, что им это делать невыгодно", – заявил Мамрадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Политолог уверен, что, если правящая партия "Грузинская мечта" не допустит грубых политических ошибок, акции в стране сойдут на нет.

"Сразу после парламентских выборов прошлого года стало ясно, что народ, значительная часть избирателей, не поддерживает объединённую оппозицию, которая заявила о том, что не войдет в парламент. Несмотря на все свои усилия, на потраченные деньги, они сумели собрать буквально несколько сот человек. Это был полный крах для них… Сейчас на фоне социального недовольства эти очень богатые люди (лидеры оппозиции – ред.) могут вложить деньги и на один день привезти людей из районов. Мне пока трудно судить количество собравшихся на акции, но представить себе, что все эти разношерстные политики получат массовую поддержку, очень трудно", – подчеркнул он.

Причиной протеста около 20 оппозиционных партий стал силовой арест 23 февраля лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Тысячи людей сначала прошли шествием по центру города, а после устроили акцию протеста у здания парламента, на которой лидеры оппозиции объявили о своих планах на ближайшие две недели.

В планах протестующих - пикетирование парламента и правительственной канцелярии и акции у зданий МВД Грузии и Тбилисского городского суда, которые завершатся новой масштабной акцией протеста.