"Борьба нервов" – политолог о массовой акции протеста в Тбилиси

Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что оппозиция в Грузии устраивает хаос для того, чтобы заставить правящую партию "Грузинская мечта" пойти на уступки

Радио "Борьба нервов" – политолог о массовой акции протеста в Тбилиси

Несколько тысяч человек во главе с лидерами объединенной оппозиции устроили акцию протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси в пятницу. Тысячи людей сначала прошли шествием по центру города, а после подошли к зданию парламента, где лидеры оппозиции объявили о своих планах на ближайшие две недели.

"Будет "борьба нервов", у кого хватит терпения – у властей или у оппозиции. Тот, кто не стерпит, проиграет. Действия оппозиции – силовые действия. Оппозиция хочет заставить "Грузинскую мечту" сделать какие-то шаги. Для этого она устраивает хаос в стране – чтобы для сохранения государства правительство пошло на какие-то уступки. Это логика терроризма: я убью кого-то, если ты мне не уступишь. В данном случае, оппозиция говорит: "Я убью порядок в стране, если ты не уступишь". Вот и наблюдаем за беспорядком", – заявил Сакварелидзе в беседе со Sputnik Грузия.

Политолог считает, что в случае, если власти Грузии не поддадутся на провокации и позволят жителям протестовать свободно, в скором времени акции сойдут на нет.

"Спокойные акции протеста, которые происходят на Западе, длятся час или чуть больше. Перманентных акций в цивилизованных странах не бывает. В нецивилизованных и эмоционально насыщенных странах акция должна происходить на пике эмоций. А на пике эмоций сможешь устоять два-три дня, неделю. Дальше эмоции исчезают и теряет свою силу и притягательность, а "болельщиков" становится меньше", – заключил политолог.

В планах протестующих – пикетирование парламента и правительственной канцелярии и акции у зданий МВД Грузии и Тбилисского городского суда, которые завершатся новой масштабной акцией протеста.