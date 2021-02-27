"Правда тела". Можно ли похудеть с помощью таблеток

И нужно ли обычному человеку употреблять популярный L-карнитин? Разбираемся во всех типах таблеток-"жиросжигателей".
Какие препараты действительно помогают худеть (но при соблюдении важных условий)? И как стресс может обнулить и ваши усилия, и эффект таблеток? Объясняет врач-эндокринолог Наталья Петрова.
Эпизод подготовлен в партнерстве с проектом "Найди своего доктора".
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