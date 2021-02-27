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Не верю!
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Правда и мифы о невероятных способностях диких животных. Не верю!

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Выражение "Прятать голову в песок" связывают со страусами, но справедливо ли это? Правда, что слоны панически боятся мышей, а умирать уходят в специальное место. Массовые самоубийства леммингов – уникальное природное явление или растиражированная байка

Насколько акулы чувствительны к крови? Где миф, а где правда помог понять биолог Павел Глазков.

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Правда и мифы о невероятных способностях диких животных. Не верю!

Павел ‒ кандидат биологических наук и автор канала о животных "Каждой твари по паре".

1:20 Массовые самоубийства леммингов. Причем тут студия The Walt Disney?

10:35 Акула может учуять каплю кровь, находясь за несколько километров от жертвы.

16:17 Слоны ходят умирать в специальное место.

20:05 Слоны бояться мышей, потому что они могут забраться в хобот и грызут подошву гигантов.

23:50 Слоны перемещаются практически бесшумно.

25:25 Уховертки забираются в ушные каналы и откладывают там яйца.

31:10 В среднем каждый человек за всю жизнь съедает 5 пауков во время сна.

33:58 Страусы прячут голову в песок.

36:05 Нельзя подбирать упавших из гнезда птенцов, иначе от них откажутся родители.

37:19 Дельфины и киты массово выбрасываются на побережья.

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