Правда и мифы о невероятных способностях диких животных. Не верю!

Насколько акулы чувствительны к крови? Где миф, а где правда помог понять биолог Павел Глазков.
Павел ‒ кандидат биологических наук и автор канала о животных "Каждой твари по паре".
1:20 Массовые самоубийства леммингов. Причем тут студия The Walt Disney?
10:35 Акула может учуять каплю кровь, находясь за несколько километров от жертвы.
16:17 Слоны ходят умирать в специальное место.
20:05 Слоны бояться мышей, потому что они могут забраться в хобот и грызут подошву гигантов.
23:50 Слоны перемещаются практически бесшумно.
25:25 Уховертки забираются в ушные каналы и откладывают там яйца.
31:10 В среднем каждый человек за всю жизнь съедает 5 пауков во время сна.
33:58 Страусы прячут голову в песок.
36:05 Нельзя подбирать упавших из гнезда птенцов, иначе от них откажутся родители.
37:19 Дельфины и киты массово выбрасываются на побережья.
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