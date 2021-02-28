Подкаст "Это надолго". Что делать, если не нравятся друзья ребенка

"Этот его сейчас плохому научит", "у них в группе появилась девочка..." Как быть с детской дружбой? Имеют ли родители право запрещать с кем-то общаться? Когда вторжение необходимо и почему в большинстве случаев стоит занять наблюдательную позицию?

Во сколько лет "случается" первая любовь? И как умение дружить в детстве влияет на взрослую жизнь?

Радио Подкаст "Это надолго". Что делать, если не нравятся друзья ребёнка

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что стоит за тревогой родителей о друзьях ребёнка и почему нормально дружить со своей противоположностью. Об этом говорим с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Дёминой.

Что делать, если ребёнка дразнят, читайте здесь.

2:15 По каком принципу дети выбирают друзей и почему иногда это очень странный выбор

4:10 В каком возрасте наступает первая влюблённость

5:30 Как родителю относится к "плохому" другу ребёнка

6:25 Когда взрослому необходимо вмешаться в дружбу детей

8:00 "Какой-то он подозрительный": откуда берётся тревога, связанная с появлением нового друга

13:15 Почему некоторые девочки дружат только с мальчиками и наоборот

15:15 Что стоит за тревогой родителей, когда они говорят, что друг их ребёнка "какой-то не такой"

17:45 Как влияет способность дружить на взрослую жизнь

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