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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Часы Судного дня: сколько времени до конца человечества?

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Создатели ядерной бомбы запустили обратный отсчёт до гибели Земли в ядерном огне. Буквально: огромные часы отсчитывают время до полуночи, которая символизирует конец света

С 1947-го года стрелки скакали туда-обратно, но сейчас они как никогда близко к 12 часам: до полуночи осталось 100 секунд. Что влияет на положение стрелок и как их замедлить?

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Мы все умрем. Часы Судного дня: сколько времени до конца человечества?

От чего зависит положение стрелок на часах Судного дня? Что может заставить их тикать в обратную сторону? Кто и как часто определяет, сколько времени осталось до апокалипсиса? Почему время до полуночи обновило исторический минимум и куда стрелки могут качнуться в следующий раз?

Комментировал и прогнозировал Дмитрий Бабич - политолог и обозреватель портала “ИноСМИ”.

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Темы:
Подкасты РИА (647)


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