Хидирбегишвили: вмешиваться во внутренние дела Грузии неприемлемо

Радио Хидирбегишвили: вмешиваться во внутренние дела Грузии неприемлемо

Президент Европейского совета отметил, что его визит в Тбилиси проходит на фоне обостренного политического кризиса. По словам Шарля Мишеля, это безусловно очень тревожит и Евросоюз, и его лично. Поэтому Евросоюз призывает все стороны интенсивно работать над тем, чтобы ситуация была нейтрализована.

"Что касается сегодняшнего визита, думаю, это будет не последней попыткой Евросоюза и чиновников Белого дома склонить к уступкам правящую партию, а от оппозиции никто не требует войти в парламент и с трибуны предъявлять свои претензии…И вот сейчас от правящей партии просят прикрыть глаза на закон. Вмешиваться во внутренние дела другого государства является таким же нарушением закона, как требование к властям Грузии нарушить закон. Вмешательство во внутренние дела государства неприемлемо", - сказал Хидирбегишвили Sputnik Грузия.

Политолог считает, что такого рода давление на властей Грузии чревато антизападными настроениями в грузинском обществе.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы и собирается в течение двух недель проводить акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае, если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов. Они планируют оставаться в палатках до тех пор, пока требования не будут выполнены, а также объявят масштабные акции.