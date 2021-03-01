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Арно Хидирбегишвили
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Хидирбегишвили: вмешиваться во внутренние дела Грузии неприемлемо

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Темы:
Грузия - ЕС (70)
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Грузинский политолог и публицист, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили прокомментировал визит президента Европейского совета Шарля Мишеля в Грузию

Радио
Хидирбегишвили: вмешиваться во внутренние дела Грузии неприемлемо

Президент Европейского совета отметил, что его визит в Тбилиси проходит на фоне обостренного политического кризиса. По словам Шарля Мишеля, это безусловно очень тревожит и Евросоюз, и его лично. Поэтому Евросоюз призывает все стороны интенсивно работать над тем, чтобы ситуация была нейтрализована.

"Что касается сегодняшнего визита, думаю, это будет не последней попыткой Евросоюза и чиновников Белого дома склонить к уступкам правящую партию, а от оппозиции никто не требует войти в парламент и с трибуны предъявлять свои претензии…И вот сейчас от правящей партии просят прикрыть глаза на закон. Вмешиваться во внутренние дела другого государства является таким же нарушением закона, как требование к властям Грузии нарушить закон. Вмешательство во внутренние дела государства неприемлемо", - сказал Хидирбегишвили Sputnik Грузия.

სალომე ზურაბიშვილი და შარლ მიშელი
photo: press service of The President of Georgia
Президент Евросовета встретился с президентом Грузии: что обсуждалось на встрече?

Политолог считает, что такого рода давление на властей Грузии чревато антизападными настроениями в грузинском обществе.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы и собирается в течение двух недель проводить акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае, если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов. Они планируют оставаться в палатках до тех пор, пока требования не будут выполнены, а также объявят масштабные акции.

Темы:
Грузия - ЕС (70)
Теги:
Оппозиция, Евросоюз, Грузия


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