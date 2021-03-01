21:52 01 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0322
  • 100 RUB4.4633
  • USD3.3255
Поиск
Вахтанг Маисая
© Sputnik / Alex Shlamov

Политолог: визит президента ЕС в Грузию не решит политический кризис

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузия - ЕС (72)
48 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210301/251041635/Politolog-vizit-prezidenta-ES-v-Gruziyu-ne-reshit-politicheskiy-krizis.html

Политолог Вахтанг Маисая не ждет позитивных результатов от визита президента Европейского совета Шарля Мишеля в Грузию

Радио
Политолог: визит президента ЕС в Грузию не решит политический кризис

Президент Европейского совета Шарль Мишель, находящийся с визитом в Грузии, пригласил Гарибашвили и оппозиционных лидеров принять участие в совместной встрече для нахождения путей выхода из политического кризиса в стране.

Шарль Мишель
© AP Photo / Olivier Hoslet
Плебисцит вместо выборов? Глава Евросовета обратился к грузинской оппозиции

"Многие говорят, что в Грузии политический кризис, но, я бы сказал, что в стране начальный этап государственного кризиса. Ситуация очень сложная. Потому что ни объединенная оппозиция, ни правящая партия не идут на компромисс и не хотят найти общий консенсус. Не думаю, что на уровне президента Евросовета удастся достичь компромисса. Президент вернется в Брюссель, а здесь останутся непримиримые враги, поэтому никаких позитивных результатов от этого визита я не жду", - сказал Маисая Sputnik Грузия.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы и собирается в течение двух недель проводить акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов. Они планируют оставаться в палатках до тех пор, пока требования не будут выполнены, а также объявят масштабные акции.

Темы:
Грузия - ЕС (72)
Теги:
кризис, Оппозиция, Евросоюз, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Сотрудница Serum Institute of India во время вакцинации против COVID-19 вакциной индийского производства CoviShield компании AstraZeneca
На эмоциях: как люди реагируют на прививку от коронавируса - фото
На железнодорожной сортировочной станции в Тбилиси загорелась цистерна - видео
Крупный пожар на железнодорожной станции в Тбилиси - видео
На чем ездили советские автолюбители
На чем ездили советские автолюбители
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться