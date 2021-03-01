Политолог: визит президента ЕС в Грузию не решит политический кризис

Радио Политолог: визит президента ЕС в Грузию не решит политический кризис

Президент Европейского совета Шарль Мишель, находящийся с визитом в Грузии, пригласил Гарибашвили и оппозиционных лидеров принять участие в совместной встрече для нахождения путей выхода из политического кризиса в стране.

"Многие говорят, что в Грузии политический кризис, но, я бы сказал, что в стране начальный этап государственного кризиса. Ситуация очень сложная. Потому что ни объединенная оппозиция, ни правящая партия не идут на компромисс и не хотят найти общий консенсус. Не думаю, что на уровне президента Евросовета удастся достичь компромисса. Президент вернется в Брюссель, а здесь останутся непримиримые враги, поэтому никаких позитивных результатов от этого визита я не жду", - сказал Маисая Sputnik Грузия.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы и собирается в течение двух недель проводить акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов. Они планируют оставаться в палатках до тех пор, пока требования не будут выполнены, а также объявят масштабные акции.