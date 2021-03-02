Политолог оценил призыв ЕС решить политический кризис в Грузии

Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что даже если правящая партия "Грузинская мечта" и объединенная оппозиция не смогут прийти к консенсусу за две недели, это никак не повлияет на стратегическое сотрудничество Грузии с Европой

Радио Политолог оценил призыв ЕС решить политический кризис в Грузии

По предложению президента Евросовета Шарля Мишеля, в президентском дворце Орбелиани прошли переговоры премьера Грузии с лидерами оппозиции по урегулированию политического кризиса. По словам Мишеля, в течение двух недель Евросоюз ждет от Грузии прогресса по выходу из политического кризиса в стране. Через две недели в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране, и за столом переговоров были озвучены разные мнения и позиции.

"Мне кажется, если бы наша политическая оппозиция или правящая партия боялись бы за соглашение об Ассоциации Грузии с ЕС, они бы уже давно решили этот кризис. Думаю, есть четкое осознание того, что Грузия – стратегический партнер Америки и Европы. И даже если они не договорятся за эти две недели, ЕС ничего не сделает, потому что Европе нужна новая кровь, новые страны", – заявил Сихарулидзе в беседе со Sputnik Грузия.

На то, что вмешательство ЕС поможет решить политический кризис в Грузии, политолог смотрит скептически.

"У меня ощущение некоего дилетантизма. Наши европейские коллеги считают, что они пришли, увидели, победили и ушли. Если бы это было так просто, думаю, посол Евросоюза давно решил бы этот вопрос. Дело не в том, что кто-то хочет договориться и не может. Эти люди (оппозиция – ред.) просто не хотят договариваться. И из-за этого у нас кризис", – отметил Сихарулидзе.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы и собирается в течение двух недель проводить акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.

Западные посредники уже организовывали несколько раундов переговоров - результатов добиться не удалось.