Арешидзе рассказал о необходимости появления третьей политической силы в Грузии

Радио Арешидзе рассказал о необходимости появления третьей политической силы в Грузии

"Ниша третьей силы свободна. Ооппозиционные силы, которые сейчас существуют, в основном связаны с "Национальным движением". Гениальность Михаила Саакашвили в том и состоит, что он смог так скомпрометировать остальные оппозиционные силы, что они вынуждены крутиться на его орбите – орбите "Национального движения". Это очень плохо. И получается, что есть два полюса: "Грузинская мечта" и "Национальное движение", – сказал Арешидзе в интервью Sputnik Грузия.

Политолог отметил, что в обществе актуальна третья политическая сила и пока она не появится, народ не последует на улицу за ЕНД и связанными с ним маленькими партиями.

"Тут нужна очень сильная харизма, личная харизма человека, чтобы он создал такую третью силу, которая была бы дистанцирована и от властной структуры, и от "Национального движения". Очень сильная фигура должна быть с очень сильной командой. И у него должны быть деньги. Есть такие возможности у [экс-премьера Георгия] Гахария или нет, сложно сказать. Но потенциал имеется", – отметил политолог.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы и собирается в течение двух недель проводить акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.

Западные посредники уже организовывали несколько раундов переговоров – результатов добиться не удалось.