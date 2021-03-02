21:13 02 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0101
  • 100 RUB4.4917
  • USD3.3268
Поиск
Мамука Арешидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Арешидзе рассказал о необходимости появления третьей политической силы в Грузии

Радио
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0c/249691652.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210302/251053039/Areshidze-rasskazal-o-neobkhodimosti-poyavleniya-tretey-politicheskoy-sily-v-Gruzii.html

Аналитик Мамука Арешидзе рассказал, что требуется для создания третьей политической силы, за которой последует грузинский народ

Радио
Арешидзе рассказал о необходимости появления третьей политической силы в Грузии

"Ниша третьей силы свободна. Ооппозиционные силы, которые сейчас существуют, в основном связаны с "Национальным движением". Гениальность Михаила Саакашвили в том и состоит, что он смог так скомпрометировать остальные оппозиционные силы, что они вынуждены крутиться на его орбите – орбите "Национального движения". Это очень плохо. И получается, что есть два полюса: "Грузинская мечта" и "Национальное движение", – сказал Арешидзе в интервью Sputnik Грузия.

Политолог отметил, что в обществе актуальна третья политическая сила и пока она не появится, народ не последует на улицу за ЕНД и связанными с ним маленькими партиями.

Акция протеста объединенной оппозиции 26 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
О чем пишут грузинские газеты: появится ли в Грузии третья сила

"Тут нужна очень сильная харизма, личная харизма человека, чтобы он создал такую третью силу, которая была бы дистанцирована и от властной структуры, и от "Национального движения". Очень сильная фигура должна быть с очень сильной командой. И у него должны быть деньги. Есть такие возможности у [экс-премьера Георгия] Гахария или нет, сложно сказать. Но потенциал имеется", – отметил политолог.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы и собирается в течение двух недель проводить акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.

Западные посредники уже организовывали несколько раундов переговоров – результатов добиться не удалось.

Теги:
Политика, Грузия, Мамука Арешидзе


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Сотрудница Serum Institute of India во время вакцинации против COVID-19 вакциной индийского производства CoviShield компании AstraZeneca
На эмоциях: как люди реагируют на прививку от коронавируса - фото
Палаточный городок оппозиции на проспекте Руставели у парламента Грузии - видео
Палаточный городок оппозиции на проспекте Руставели у парламента Грузии - видео
На чем ездили советские автолюбители
На чем ездили советские автолюбители
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться