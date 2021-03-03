18:17 03 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9976
  • 100 RUB4.4557
  • USD3.3252
Поиск
Васо Капанадзе - эксперт по международным вопросам
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Капанадзе: политическая ситуация в Армении сложнее, чем в Грузии

Радио
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210303/251059682/Kapanadze-politicheskaya-situatsiya-v-Armenii-slozhnee-chem-v-Gruzii.html

Эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не хочет уходить в отставку, но готов пойти на компромисс

Радио
Капанадзе: политическая ситуация в Армении сложнее, чем в Грузии

"Ситуация в Армении сложная после того, как часть Нагорного Карабаха перешла под юрисдикцию Азербайджана, поэтому требование оппозиции по поводу отставки [премьер-министра Никола] Пашиняна имеют под собой почву. Очень сложно сказать, как будет развиваться ситуация. Факт, что Пашинян не хочет уходить в отставку, но, с другой стороны, он заговорил о возможности проведения досрочных парламентских выборов. Поэтому сложно сказать, к какому компромиссу могут прийти стороны", – заявил Капанадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Очередные акции протеста прошли в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Он заявил, что поставленная во время войны в Нагорном Карабахе техника была неисправна.

Акция протеста в Ереване против премьер-министра Никола Пашиняна
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Армянская оппозиция считает отставку Пашиняна неизбежной

По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Он также подготовил указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армен Саркисян отказался его подписывать. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом.

Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента. Они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

Теги:
Никол Пашинян, Акции протеста, Грузия, Армения, Васо Капанадзе

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Актриса Кейт Хадсон на церемонии награждения премии Золотой глобус в США
Красная дорожка и церемония награждения премии "Золотой глобус" в США
Дорога-спасение: в Грузии построят новый путь к Верхнему Ларсу - видео
Дорога-спасение: в Грузии построят новый путь к Верхнему Ларсу - видео
На чем ездили советские автолюбители
На чем ездили советские автолюбители
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться