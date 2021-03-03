Капанадзе: политическая ситуация в Армении сложнее, чем в Грузии

Эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не хочет уходить в отставку, но готов пойти на компромисс

Радио Капанадзе: политическая ситуация в Армении сложнее, чем в Грузии

"Ситуация в Армении сложная после того, как часть Нагорного Карабаха перешла под юрисдикцию Азербайджана, поэтому требование оппозиции по поводу отставки [премьер-министра Никола] Пашиняна имеют под собой почву. Очень сложно сказать, как будет развиваться ситуация. Факт, что Пашинян не хочет уходить в отставку, но, с другой стороны, он заговорил о возможности проведения досрочных парламентских выборов. Поэтому сложно сказать, к какому компромиссу могут прийти стороны", – заявил Капанадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Очередные акции протеста прошли в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Он заявил, что поставленная во время войны в Нагорном Карабахе техника была неисправна.

По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Он также подготовил указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армен Саркисян отказался его подписывать. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом.

Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента. Они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.