Силагава: Грузия заменит часть импортируемой из России пшеницы казахстанской

Несмотря на повышение экспортной пошлины на пшеницу, Россия и дальше будет основным экспортером пшеницы в Грузию, уверен исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава

Радио Силагава: Грузия заменит часть импортируемой из России пшеницы казахстанской

Россия с 1 марта повысила ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты до 50 евро за тонну. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

"Казахстанская пшеница стала конкурентоспособной. Пшеницу из Казахстана завозят примерно за 290 долларов за тонну. А российская до пошлины обходилась в 220 долларов. Когда увеличилась пошлина, к этому добавилось еще 60 долларов, поэтому цена в обеих странах теперь примерно одинаковая. Но российская пшеница все равно будет присутствовать на грузинском рынке в большом количестве", – сказал Силагава в интервью Sputnik Грузия.

По его словам, количественно потенциала казахстанской пшеницы недостаточно, чтобы полностью хватить Грузии, Азербайджану, Армении и другим странам.

"Если сравнить Россию с Казахстаном, в России где-то 80 миллионов тонн собирают в год, в Казахстане – около 15 миллионов тонн. Экспортный потенциал России около 40 миллионов тонн, а Казахстана – 3-4 миллиона", – отметил он.

В связи с подорожанием российской пшеницы, Грузия думает завезти пшеницу из Казахстана, Украины или Румынии. Из Казахстана уже завезли около 3 тысяч тонн за 280 долларов за тонну через Азербайджан по железной дороге.

В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 90% от импорта этого зерна, стоимость которой была самой выгодной для Грузии.