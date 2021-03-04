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Иосиф Арчвадзе. Видеомост Москва-Тбилиси-Баку-Ереван на тему: Энергетика, транзит и грузооборот Закавказья
© Sputnik / Alex Shlamov

Экономист рассказал о перспективах взаимовыгодной торговли Грузии с Россией

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Темы:
Экономика Грузии (1722)
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Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе рассказал, за счет чего растет экспорт из Грузии в Россию

Радио
Экономист рассказал о перспективах взаимовыгодной торговли Грузии с Россией

"В целом мировая торговля за прошлый год по разным оценкам потеряла от 7 до 12 триллионов долларов. Это слишком большая цифра, которая определенном смысле откладывает отпечаток и на объем товарооборота между Россией и Грузией. Если отстраниться от этого положения и считать, что мы сможем в этом году преодолеть негативный вектор развития, то постепенно рост будет заметен, потому что Грузия и Россия по своей номенклатуре экспортируемой продукции не конкурируют, а дополняют друг друга. То есть Грузия вывозит ту продукцию в Россию, которая пользуется повышенным, постоянным, стабильным спросом у россиян, с другой стороны, Россия дает грузинским потребителям ту продукцию, которая не производится или производится в меньших объемах, и это не создает конкуренцию местным производителям. Это хорошее начало для дальнейшего наращивания взаимовыгодной торговли", – заявил Арчвадзе в интервью Sputnik Грузия.

Грузинские яблоки в ящиках - уличная торговля
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Рекордный экспорт грузинских яблок: почти все отправлено в Россию

По его словам, географическая близость, историческая и в определенном смысле ментальная общность, практическое отсутствие языкового барьера способствует тому, чтобы российский рынок на долгие годы оставался одним из притягательных и приоритетных направлений грузинского экспорта.

На данный момент Россия входит в десятку торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе текущего года составил более 78,3 миллиона долларов. В 2020 году Россия занимала второе место в списке крупнейших торговых партнеров Грузии.

Из Грузии в РФ с начала года вывезли около 108,3 тысячи тонн ферросплавов, более 41,1 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 78,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, около 6,7 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.

Россия остается самым крупным поставщиком горючего в Грузию. Из РФ с начала года завезли нефть и нефтепродукты общим весом более 348,7 тысячи тонн. Из России также завезли более 488,3 тысячи тонн пшеницы, около 172,1 тысячи тонн нефтяных газов, около 42 тысяч тонн подсолнечного масла и так далее.

Темы:
Экономика Грузии (1722)
Теги:
Грузино-российские отношения, Россия, Экономика, Грузия, Иосиф Арчвадзе

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