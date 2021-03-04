Экономист рассказал о перспективах взаимовыгодной торговли Грузии с Россией

Радио Экономист рассказал о перспективах взаимовыгодной торговли Грузии с Россией

"В целом мировая торговля за прошлый год по разным оценкам потеряла от 7 до 12 триллионов долларов. Это слишком большая цифра, которая определенном смысле откладывает отпечаток и на объем товарооборота между Россией и Грузией. Если отстраниться от этого положения и считать, что мы сможем в этом году преодолеть негативный вектор развития, то постепенно рост будет заметен, потому что Грузия и Россия по своей номенклатуре экспортируемой продукции не конкурируют, а дополняют друг друга. То есть Грузия вывозит ту продукцию в Россию, которая пользуется повышенным, постоянным, стабильным спросом у россиян, с другой стороны, Россия дает грузинским потребителям ту продукцию, которая не производится или производится в меньших объемах, и это не создает конкуренцию местным производителям. Это хорошее начало для дальнейшего наращивания взаимовыгодной торговли", – заявил Арчвадзе в интервью Sputnik Грузия.

По его словам, географическая близость, историческая и в определенном смысле ментальная общность, практическое отсутствие языкового барьера способствует тому, чтобы российский рынок на долгие годы оставался одним из притягательных и приоритетных направлений грузинского экспорта.

На данный момент Россия входит в десятку торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе текущего года составил более 78,3 миллиона долларов. В 2020 году Россия занимала второе место в списке крупнейших торговых партнеров Грузии.

Из Грузии в РФ с начала года вывезли около 108,3 тысячи тонн ферросплавов, более 41,1 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 78,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, около 6,7 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.

Россия остается самым крупным поставщиком горючего в Грузию. Из РФ с начала года завезли нефть и нефтепродукты общим весом более 348,7 тысячи тонн. Из России также завезли более 488,3 тысячи тонн пшеницы, около 172,1 тысячи тонн нефтяных газов, около 42 тысяч тонн подсолнечного масла и так далее.