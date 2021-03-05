Политолог рассказал, насколько прочен мир в Нагорном Карабахе

Радио Политолог рассказал, насколько прочен мир в Нагорном Карабахе

"Меня часто спрашивают, кто победил в этой войне. Я не считаю, что в ней есть победитель. Считаю, что большого успеха добилась Турция, естественно, Азербайджан, ну и Россия тоже. Единственная проигравшая страна – Армения, а также Запад, который при этом не присутствовал. Но этот успех лишь пока успех – процесс еще не закончился и долго не закончится. Исходя из того, когда процесс подойдет к концу, после этого мы сможем говорить, кто победил, а кто нет", – заявил Арешидзе в эфире радио Sputnik Грузия.

По его словам, ясно, что армянская сторона с этим не смирится и российская сторона не будет чувствовать себя комфортно в этой ситуации. Как отметил эксперт, тут дело не в Азербайджане, а в следующих шагах Турции.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые удалось прекратить лишь через два месяца после трехстороннего соглашения, достигнутого в ночь на 10 ноября при посредничестве России. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Баку также были переданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Армении это решение восприняли тяжело. При этом в Ереване до сих пор критикуют поддержку, которую оказала Турция Азербайджану во время обострения конфликта.