"Правда тела". Почему мы едим, когда нам плохо

Почему одни люди в стрессе худеют, а другие набирают вес, и у кого из них "генетическая поломка"?
Если у вас постоянный стресс, стоит ли начинать худеть, или сначала нужно разобраться со своими эмоциями и их причиной? И как эмоциональное переедание связано с тем, как вас воспитывали в детстве? Объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat, президент ассоциации АСОРПП Светлана Бронникова.
01:30 "Худеющие" или "полнеющие" во время стресса – кто более "здоров", а у кого "генетическая поломка"
07:45 Как работает эмоциональное переедание и как оно связано с тем, как вас воспитывали в детстве
11:26 Можно ли, находясь в стрессе, снижать вес
13:00 "Большинство людей переедают потому, что они перед этим недоедают"
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