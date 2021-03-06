"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить "синдром опустевшего гнезда"?

Почему родительская тоска иногда не уходит даже спустя годы, а взрослые дети не должны чувствовать вину, когда решают уехать?
Что делать с комнатой и оставленными вещами? Стоит ли родителям устанавливать правила посещения родного дома для взрослых детей? Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком разбираемся в том, как правильно выпускать детей из "родительского гнезда".
0:50 Что такое "синдром опустевшего гнезда"
3:35 Почему мы тоскуем по взрослым детям
7:20 Почему отношения между супругами могут разрушиться после ухода детей
12:33 Чувство вины у детей
13:33 Стоит ли устанавливать правила посещения родительского дома
16:45 Как пережить первый год после ухода детей.
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