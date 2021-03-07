Подкаст "Это надолго". Как отучить ребенка спать с родителями

Рано или поздно всем родителям придётся столкнуться с не самой очевидной, но сложной задачей — переходом от совместного сна к раздельному. С какого возраста детям уже можно спать отдельно и как понять, что ребёнок к этому готов? Как справиться с детским страхом темноты?

Как реагировать, если ребёнок среди ночи просится в родительскую кровать?

Радио Подкаст "Это надолго". Как отучить ребенка спать с родителями

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как поэтапно перейти от совместного сна к раздельному и отселить ребёнка в его кровать. Об этом Настя и Лина спрашивают Татьяну Чхиквишвили, руководителя онлайн-программ центра BabySleep, консультанта по детскому сну и психолога.

Что о совместном сне думают мужчины, читайте в колонке колумниста "Family Tree" Ивана Кузнецова.

3:00 С какого возраста можно отселять детей в отдельную кровать/комнату

5:30 Как узнать, готов ли ребёнок спать отдельно или ещё нет (и готовы ли родители)

7:35 Какие есть алгоритмы бережного отселения

10:15 Как научить ребёнка засыпать без взрослого рядом

12:00 Как победить страхи темноты и чудовищ под кроватью

14:45 В каких случаях в процессе отселения можно укладывать малыша рядом с собой

16:25 Есть ли разница, кто отселяет ребёнка: мама, папа, бабушка, дедушка или няня?

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