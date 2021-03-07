Подкаст "Это надолго". Как отучить ребенка спать с родителями

Как реагировать, если ребёнок среди ночи просится в родительскую кровать?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как поэтапно перейти от совместного сна к раздельному и отселить ребёнка в его кровать. Об этом Настя и Лина спрашивают Татьяну Чхиквишвили, руководителя онлайн-программ центра BabySleep, консультанта по детскому сну и психолога.
Что о совместном сне думают мужчины, читайте в колонке колумниста "Family Tree" Ивана Кузнецова.
3:00 С какого возраста можно отселять детей в отдельную кровать/комнату
5:30 Как узнать, готов ли ребёнок спать отдельно или ещё нет (и готовы ли родители)
7:35 Какие есть алгоритмы бережного отселения
10:15 Как научить ребёнка засыпать без взрослого рядом
12:00 Как победить страхи темноты и чудовищ под кроватью
14:45 В каких случаях в процессе отселения можно укладывать малыша рядом с собой
16:25 Есть ли разница, кто отселяет ребёнка: мама, папа, бабушка, дедушка или няня?
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