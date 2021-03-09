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Мамука Арешидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Арешидзе прокомментировал скандал вокруг Давид-Гареджи и утерянных карт

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Темы:
Дело о незаконной демаркации грузино-азербайджанской границы (40)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210309/251114872/Areshidze-prokommentiroval-skandal-vokrug-David-Garedzhi-i-uteryannykh-kartakh.html

Эксперт по вопросам Кавказа, аналитик Мамука Арешидзе считает, что новая документальная база сыграет позитивную роль в решении вопроса согласования спорных участков границ Грузии с Азербайджаном

Радио
Арешидзе прокомментировал скандал вокруг Давид-Гареджи и утерянных картах

"То, что видна не вина, а головотяпство членов комиссии с грузинской стороны, – это факт. Потому что они опирались не на те документы, которые подписывали изначально, в 1996-ом году, а на другие. Меня все время мучает вопрос, почему они опирались не на базовые документы, но ответ на это никто не дает… Думаю, к концу весны соберется новый состав комиссии. По крайней мере, с грузинской стороны будет новый состав, и, опираясь на новые документы, думаю, ситуация изменится к лучшему. Я не говорю, что Азербайджан сделает два шага назад, но, по крайней мере, постарается. Документы уникальны, они подчеркивают принадлежность Грузии всех частей этого комплекса, кроме Бертубани, есть такой маленький монастырь", – заявил Арешидзе в беседе со Sputnik Грузия.

Монастырский комплекс Давид Гареджи
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия завершает строительство погранучастка у Давид-Гареджи

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована.

Двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы была создана в 1996 году. В течение первых 15 лет ее деятельности было осуществлено почти 70 процентов работы по уточнению границы, но с 2007 года в процессе проведения делимитации возникли препятствия.

На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.

В прошлом году Генеральная прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. Два бывших члена комиссии - сотрудник МИД Грузии Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Грузии Наталья Ильичева, обвиняются в возможной незаконной передаче Азербайджану части территории Грузии.

По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 года во время работы в комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи. По данным следствия, они совершили преступление по заданию "вышестоящих чиновников". На данный момент суд отпустил их под залог и запретил покидать страну.

Темы:
Дело о незаконной демаркации грузино-азербайджанской границы (40)
Теги:
Делимитация границы, Давид-Гареджи, Азербайджан, Грузия, Мамука Арешидзе

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