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Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия
photo : courtesy of Nika Shengelia

Шенгелия: российский рынок исторически важен для Грузии

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Темы:
Экономика Грузии (1724)
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Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия назвал российский рынок основным для сельхозпродукции Грузии, прогнозируя дальнейший рост объемов экспорта в РФ

Радио
Шенгелия: российский рынок исторически важен для Грузии

"Рост экспорта в Россию объясняется тем, что Россия является ближайшим соседом и у нее нет таких жестких требований на упаковку товаров, на определенные стандарты, как, скажем, есть в Евросоюзе. Российский рынок исторически был важен для Грузии, в советское время фактически вся сельскохозяйственная продукция направлялась в основном в Россию. Тогда не было экспорта в другие страны. В последнее время в экспорте большое место заняли фрукты, будь то персики, мандарины или другие. Также был особенно важен фундук. Так что российский рынок очень важен для Грузии, не дай Бог чтобы этот рынок закрылся. В этом случае доходы страны значительно сократятся", – заявил Шенгелия в беседе со Sputnik Грузия.

Эксперт прогнозирует дальнейший рост объемов экспорта грузинской продукции в Россию, "если политическая ситуация не обострится".

Фрукты и овощи в уличной лавке - апельсины, гранаты, виноград, айва и хурма
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузите мандарины бочками – российский фактор в грузинской внешней торговле

"А если в России отменят визовый режим для граждан Грузии, то экспорт пойдет по нарастающей взрывными темпами", – подчеркнул Шенгелия, отметив в то же время, что "разговоры о возможности отмены виз ведутся давно, но конца им не видно".

Россия стремительно вернулась в список главных торговых партнеров Грузии после нескольких лет спада на фоне резкого обострения отношений.

Грузия и Россия торгуют несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон в отношениях между двумя странами. В целом по внешнему товарообороту Россия занимает второе место, уступая только Турции. В 2020 году на Россию пришлось 11,7% от всего общего внешнеторгового оборота. И это при отсутствии соглашения о свободной торговле и действующем визовом режиме для граждан Грузии на въезд в Россию.

В целом Грузия и Россия в минувшем году наторговали более чем на 1,3 миллиарда долларов, на 9,9% меньше по сравнению с 2019. Несмотря на это, Россия была в 2020 году главным рынком для грузинской агропродовольственной продукции.

Темы:
Экономика Грузии (1724)
Теги:
Экономика, Россия, Грузия, Ника Шенгелия

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