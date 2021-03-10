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Доктор политических наук, профессор Леван Метревели
photo: courtesy of Levan Metreveli / FB

Политолог: скандальными аудиозаписями оппозиция хочет дискредитировать "Грузинскую мечту"

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210310/251131751/Politolog-skandalnymi-audiozapisyami-oppozitsiya-khochet-diskreditirovat-Gruzinskuyu-mechtu.html

Политолог Леван Метревели считает сомнительной аутентичность аудиозаписей с участием сына основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Беры, премьера Ираклия Гарибашвили и главы специальной службы госохраны Анзора Чубинидзе

Радио
Политолог: скандальными аудиозаписями оппозиция пытается дискредитировать "Мечту"

"Разумеется, когда мы на протяжении девяти лет во время правления "Нацдвижения" привыкли ко всяким неожиданностям и постоянной слежке за людьми и населением, нас не должно удивлять существование этой записи. Здесь главное то, что оппоненты правящей партии во главе с "Национальным движением" не брезгуют никакими методами, чтобы окончательно дискредитировать "Грузинскую мечту". Мне кажется, оппозиция пользуется моментом, ощущением того, что правящая партия на некоторое время была оставлена без "твердых рук". С приходом Ираклия Гарибашвили на пост премьера, думаю, все трудности будут преодолены", – заявил Метревели в беседе со Sputnik Грузия.

Глава Специальной службы госохраны Анзор Чубинидзе
photo: Anzor Chebinidze / FB
Глава Службы госохраны Грузии прокомментировал скандальные аудиозаписи

Телекомпания TV Pirveli 6 марта обнародовала записи компрометирующих разговоров Беры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашивили и главой специальной службы госохраны Анзором Чубинидзе. В разговоре якобы Бера дает задание расправиться с оскорбившими его в социальных сетях.

Генеральная прокуратура Грузии уже возбудила уголовное дело по статье "нарушение тайны частной коммуникации". В частности, прокуратура расследует факт, содержащий признаки самовольной записи или прослушивания частных переговоров, а также незаконного использования и распространения записей частной коммуникации и информации, полученных с применением технических средств.

При этом в прокуратуре отмечают, что расследование не направлено на публикацию телекомпанией аудиозаписей, а проводится по поводу самого факта записи частных разговоров.

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