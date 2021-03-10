Мамрадзе: плебисцит не решит политический кризис в Грузии

Радио Мамрадзе: плебисцит не решит политический кризис в Грузии

"Считаю, что плебисцит вряд ли будет способствовать решению экономического кризиса в Грузии. Учитывая ситуацию в стране, пандемию, тяжелое социальное положение граждан, в таком случае люди исходят из эмоций, голосуют не разумом, а сердцем и нутром. И рационального выбора в таких случаях не приходится. С другой стороны, сомневаюсь, чтобы правительство согласилось на плебисцит. Это будет тяжелой, грубой и примитивной ошибкой", – сказал Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия.

Идея о проведении плебисцита вместо внеочередных выборов в качестве компромисса между оппозицией и правящей партией прозвучала на встрече сторон с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который призвал все стороны интенсивно работать над тем, чтобы кризисная ситуация в стране была нейтрализована.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы и собирается в течение двух недель проводить акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае, если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.