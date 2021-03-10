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Петре Мамрадзе - полилолог
© Sputnik / Alex Shlamov

Мамрадзе: плебисцит не решит политический кризис в Грузии

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Sputnik Грузия
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Политолог Петре Мамрадзе считает, что правящая партия "Грузинская мечта" допустит большую ошибку, если согласится на проведение плебисцита

Радио
Мамрадзе: плебисцит не решит политический кризис в Грузии

"Считаю, что плебисцит вряд ли будет способствовать решению экономического кризиса в Грузии. Учитывая ситуацию в стране, пандемию, тяжелое социальное положение граждан, в таком случае люди исходят из эмоций, голосуют не разумом, а сердцем и нутром. И рационального выбора в таких случаях не приходится. С другой стороны, сомневаюсь, чтобы правительство согласилось на плебисцит. Это будет тяжелой, грубой и примитивной ошибкой", – сказал Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия.

Идея о проведении плебисцита вместо внеочередных выборов в качестве компромисса между оппозицией и правящей партией прозвучала на встрече сторон с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который призвал все стороны интенсивно работать над тем, чтобы кризисная ситуация в стране была нейтрализована.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы и собирается в течение двух недель проводить акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае, если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.

Теги:
Петре Мамрадзе

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