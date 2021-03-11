18:43 11 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9537
  • 100 RUB4.4895
  • USD3.3238
Поиск
Ираклий Менагаришвили на 52-ой ежегодной Ассамблее ООН
© AFP / Jon LEVY JON LEVY

Менагаришвили: стабильность в Армении входит в интересы Грузии

Радио
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210311/251139753/Menagarishvili-stabilnost-v-Armenii-vkhodit-v-interesy-Gruzii.html

Бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили прокомментировал политический кризис в Армении

Радио
Менагаришвили: стабильность в Армении входит в интересы Грузии

"Мне бы не хотелось, чтобы в Армении внутренняя ситуация была столь напряженной, турбулентной. Это соседнее государство, и его стабильность, безусловно, входит в интересы Грузии… Сейчас там друг другу противостоят разные силы. Ситуация очень далека о разрешения в позитивном плане", – заявил Менагаришвили в эфире радио Sputnik Грузия.

Армен Саркисян
© AFP / HANDOUT
Президент Армении пригласил оппозицию и премьера на встречу

Очередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.

По данным СМИ, замначальника Генштаба Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили Гаспаряну.

После этого ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.

Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента. Митингующие не настроены на переговоры с властью и требуют отставки главы кабмина, популярность которого упала после подписания перемирия с Баку.

Теги:
Армения, Грузия, Ираклий Менагаришвили

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Полиция на митинге оппозиции (9 марта 2021). Еревaн
Парламент Армении захвачен оппозиционерами – "горячие" фото армянского протеста
В Кутаиси водители блокировали главную трассу из-за роста цен на бензин - видео
В Кутаиси водители блокировали главную трассу из-за роста цен на бензин - видео
Количество мужчин в странах Европы на одну женщину
Соотношение мужчин и женщин в странах Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться