Менагаришвили: стабильность в Армении входит в интересы Грузии

Радио Менагаришвили: стабильность в Армении входит в интересы Грузии

"Мне бы не хотелось, чтобы в Армении внутренняя ситуация была столь напряженной, турбулентной. Это соседнее государство, и его стабильность, безусловно, входит в интересы Грузии… Сейчас там друг другу противостоят разные силы. Ситуация очень далека о разрешения в позитивном плане", – заявил Менагаришвили в эфире радио Sputnik Грузия.

Очередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.

По данным СМИ, замначальника Генштаба Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили Гаспаряну.

После этого ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.

Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента. Митингующие не настроены на переговоры с властью и требуют отставки главы кабмина, популярность которого упала после подписания перемирия с Баку.