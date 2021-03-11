Экономист: сокращение иностранных инвестиций в Грузию было ожидаемо

Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе считает, что реализация проектов строительства ГЭС разных мощностей в Грузии даст сильный импульс развитию экономики и поступлению инвестиций в страну

Радио Экономист: сокращение иностранных инвестиций в Грузию было ожидаемо

На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году, по предварительной оценке, снизился на 52,9% по сравнению с уточненными данными за 2019 год и составил 616,9 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

"В портфеле Минэкономики Грузии находится около ста проектов по строительству в стране гидроэлектростанций той или иной мощности. Но из-за определенного сопротивления и незнания, дилетантского отношения к гидростанциям, многие из них не начаты и ведется выяснение отношений. Думаю, что чем скорее будет найден общий язык между инвесторами и местным населением, тем скорее в страну начнут поступать иностранные инвестиции, что даст сильный импульс развитию и экономики, и в целом тех регионов, где будут воздвигаться эти станции", - заявил Арчвадзе в интервью Sputnik Грузия.

По его словам, некоторые проекты, которые были начаты иностранными инвесторами, уже завершились и производства начали выпускать продукцию в том или ином объеме, что уже не считается инвестицией.

"Если посмотреть с этой точки зрения, то сокращения инвестиций следовало ожидать. В четвертом квартале иностранные инвесторы перестали инвестировать в Грузию, поэтому и такое снижение", – отметил эксперт.

Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в 2020 году стали Великобритания, Нидерланды и Турция. Доля капиталовложений этих стран составляет 573,2 миллиона долларов - 92,9% от всего объема инвестиций.

Инвестиции также поступили из США, Мальты, Люксембурга, России, Германии, Дании, Панамы и других стран.

Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2020 году были финансовый сектор, горнодобывающая промышленность и недвижимость. Объем поступлений в эти сферы составляет 573,6 миллиона долларов – почти 93% всех инвестиций.