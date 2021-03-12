Политолог: ничего страшного не случится, если не договорятся за три дня

Радио Политолог: Евросоюз не ставит правительству Грузии ультиматумов

"Никаких сроков Шарь Мишель не давал ни политикам, ни тем более премьеру Грузии, а 16 число – дата визита нового премьер-министра Грузии в Брюссель, а не срок дачи ответов на какой-то ультиматум со стороны Евросоюза. Об этом все почему-то забывают. Имею в виду, прежде всего, лидеров оппозиции. Даже если не будет дан ответ в плане разрешения существующих разногласий и дачи согласия со стороны правящей партии на досрочные выборы, чего так упорно добивается оппозиция, ничего страшного не случится. В той же самой Бельгии правительственный кризис длился целый год, прежде чем все разрешилось", – заявил Метревели в интервью Sputnik Грузия.

Президента Евросовета Шарль Мишель посетил Тбилиси с визитом 1-2 марта. Помимо встреч с официальными лицами, по его инициативе и непосредственном участии состоялась также встреча грузинских властей и оппозиции, во время которой европейский дипломат призвал стороны в течение двух недель прийти к компромиссу и найти пути выхода из политического кризиса. А 16 марта в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в Грузии.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы и собирается в течение двух недель проводить акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.

Западные посредники уже организовывали несколько раундов переговоров – результатов добиться не удалось. Пятый раунд переговоров состоится со дня на день. Председатель Евросовета уже направил своего личного представителя в Тбилиси для мониторинга политического диалога между правящей партией и оппозицией.