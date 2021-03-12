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Васо Капанадзе - эксперт по международным вопросам
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Капанадзе: эффективность нового раунда переговоров зависит от конструктивности оппозиции

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Эксперт по политическим вопросам Васо Капанадзе прокомментировал приезд в Тбилиси личного представителя президента Евросовета Кристиана Даниэльссона, направленного в роли медиатора на переговорах между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией

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Представитель президента Евросовета Кристиан Даниэльссон в течение трех дней проведет встречи с представителями правящей партии, оппозицией и НПО. По словам шведского дипломата, Евросоюз обеспокоен тем, что Грузия находится в политическом тупике, и заинтересован в разрешении политического кризиса в стране.

"Многое в этих переговорах зависит от того, насколько более конструктивной станет оппозиция и сможет ли она исходить из государственных интересов, а не из своих партийных. Мы видим, что позиции властей и оппозиции насчет назначения внеочередных парламентских выборов в корне расходятся… Мы надеемся, роль медиатора Даниэльссона принесет плоды и стороны придут к компромиссу, что будет важным шагом в деле улучшения политической обстановки в Грузии", – сказал Капанадзе Sputnik Грузия.

Ираклий Кобахидзе. Брифинг лидеров правящей партии Грузинская мечта 18 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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По словам политолога, Даниэльссон может заставить депутатов от оппозиции войти в парламент, чтобы те решали все волнующие проблемы с трибуны высшего законодательного органа.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно - политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Ранее президент Евросовета Шарль Мишель, побывав в Грузии, лично составил список для обсуждения из шести пунктов. После его отъезда стороны несколько раз заявляли о готовности к переговорам, однако ни одного раунда так и не состоялось.

Теги:
Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия, Васо Капанадзе

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