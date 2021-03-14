16:42 14 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9606
  • 100 RUB4.5174
  • USD3.3232
Поиск
Мы все умрем. Но это не точно
© photo: Sputnik

Мы все умрем. Шумовое загрязнение

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (655)
18 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210314/251160320/My-vse-umrem-Shumovoe-zagryaznenie.html

Согласно классификации ВОЗ, шумовое загрязнение - вторая по серьёзности проблема экологии после загрязнения воздуха. Жители городов подвергаются постоянном шуму, который вызывает стресс, психологические расстройства, мигрени и даже сердечно-сосудистые заболевания

И шум генерирует не только техника, но и люди: коллеги, соседи, прохожие…

Радио
Мы все умрем. Шумовое загрязнение

Как постоянный и назойливый шум отравляет нашу жизнь, даже если мы думаем, что привыкли к нему? Почему опенспейс в офисе не менее опасен для здоровья, чем завод или автотрасса? Как бороться с шумом на индивидуальном и муниципальном уровне? А что животные - на них влияет шумовое загрязнение?

На эти и другие вопрос отвечала Ксения Майорова - преподаватель Высшей школы урбанистики, научный сотрудник Научно-учебной лаборатории исследований мультисенсорного опыта пользователя городской среды.

Ранее мы обсуждали другие проблемы мегаполисов - например, в эпизодах про повсеместное внедрение систем распознавания лиц, про умные города или про безработицу будущего.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (655)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Доставка в Грузию первой партии вакцины от коронавируса AstraZeneca
Спасение от ковида: вакцина от коронавируса наконец в Грузии - фото
Чрезвычайно редкий метеорит нашли в Великобритании
Необычайно редкий метеорит нашли в Великобритании - видео
Великий пост 2021: календарь питания
Великий пост 2021: календарь питания
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться