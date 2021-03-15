Менагаришвили рассказал, чем отличается политический кризис в Грузии и Армении

Радио Менагаришвили рассказал, чем отличается политический кризис в Грузии и Армении

Политический кризис в Грузии начался после парламентских выборов 31 октября. Большая часть оппозиции отказывается признавать итоги голосования и требует проведения внеочередных выборов. Кризис усугубился после задержания в Тбилиси лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

"Ситуацию в Грузии я бы не назвал тупиковой. Тут есть свои сложности, в том числе и труднопреодолимые, но безысходных ситуаций не бывает. Тем более, что Европа весьма конструктивно подошла к участию в этих спорах и противостоянию. Я очень надеюсь, что это будет иметь свои позитивные результаты", - заявил Менагаришвили Sputnik Грузия.

По его мнению, в Армении этого, к сожалению, нет.

"Внешние игроки, которые влезли в свое время или сейчас стараются влезть, они имеют свою повестку дня и стараются эту повестку протолкнуть, чего бы это ни стоило. А такой подход приводит лишь к напряженному и трудноразрешимому противостоянию", - заявил экс-министр.

При этом он подчеркнул, что не имеет в виду, что в Грузии или Армении все зависит только лишь от внешних факторов.

"Просто ситуация так сложилась, что в Грузии проявились более конструктивные подходы, в Армении этого, к сожалению, не видно", - считает Менагаришвили.

После того, как переговоры между властью и оппозицией в Грузии зашли в окончательный тупик, в страну прибыл президент Евросовета Шарль Мишель для решения кризиса. Он лично составил список для обсуждения из шести пунктов, а позже прислал в Тбилиси своего личного представителя, который выступил в роли модератора и провел ряд встреч как с представителями правящей партии, так и с президентом и лидерами оппозиции.

Что касается кризиса в Армении, оппозиция продолжает настаивать на отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

Очередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.

По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об этом. При этом он не направил проект указа в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника. Третьего марта в Генеральном штабе заявили, что Гаспарян будет занимать должность еще как минимум восемь дней.

Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.