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Иосиф Арчвадзе. Видеомост Москва-Тбилиси-Баку-Ереван на тему: Энергетика, транзит и грузооборот Закавказья
© Sputnik / Alex Shlamov

Экономист рассказал о потенциале экспорта грузинской сельхозпродукции

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (214)
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Эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе считает, что для серьезного качественного скачка в экспорте сельскому хозяйству в Грузии нужно серьезно меняться

Радио
Экономист рассказал о потенциале экспорта грузинской сельхозпродукции

На фоне пандемии власти Грузии провозгласили модный лозунг импортозамещения и запустили ряд госпрограмм, пообещав в ближайшие годы индустриализацию, "агрессивное привлечение инвестиций" и расширение списка стран, с которыми действует соглашение о свободной торговле.

"Прошлый год закончился хорошими показателями, экспорт многой продукции вырос. В первую очередь, это фрукты и овощи. А что касается экспорта фундука – он вырос более 40% на мировом рынке. Упор нужно делать не только на базовую сельхозпродукцию, но и на экспорт уже переработанной продукции, что позволит экспортировать товар с большей добавленной стоимостью. Это послужит улучшению экспортного потенциала и сальдо внешней торговли, по которому Грузия еще имеет большой дефицит", - заявил Арчвадзе Sputnik Грузия.

Фрукты и овощи в уличной лавке - апельсины, гранаты, виноград, айва и хурма
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузите мандарины бочками – российский фактор в грузинской внешней торговле

Поставки фруктов из Грузии за рубеж в прошлом году росли почти по всем позициям. Персиков вывезли почти в два раза больше, по сравнению с 2019 годом, яблок – в 14 раз. Экспорт мандаринов вырос на 13%, хурмы и корольков – на 42%, фундука и лесных орехов – на 43,6%. По овощам по целому ряду позиций та же картина.

Россия находится на первом месте по поставкам почти всей сельхозпродукции, лидерство с ней держат соседние Армения и Азербайджан.

Наращивание объемов экспорта сельхозпродукции напрямую зависит от состояния самой отрасли в стране, которая сталкивается с огромным количеством проблем – от стихийных бедствий и нашествия "мраморных клопов" до низкого уровня производительности фермерских хозяйств.

Несмотря на положительную динамику экспорта аграрной продукции, все равно Грузия ее больше покупает, чем продает.

 

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (214)
Теги:
Иосиф Арчвадзе, Сельское хозяйство, Грузия

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