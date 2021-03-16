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Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая
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Экономист: без туризма роста экономики в Грузии не будет

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Темы:
Экономика Грузии (1735)
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Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая считает, что экономическая активность в Грузии зависит от приезда иностранных туристов

Радио
Экономист: без туризма роста экономики в Грузии не будет

По официальным данным Национальной службы статистики ("Сакстат"), темпы падения экономики Грузии, вызванные пандемией коронавируса, ускорились – в январе 2021 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 11,5%.

"Экономическая активность в стране очень зависит от туристов, и без открытия экономики и приезда туристов нереально представить тот экономический рост Грузии, который планируется для этого года. Прогнозируется рост на 4,6% после спада экономики, который будет и в феврале – больше 10%. То есть в первом квартале гарантированно будет спад экономики, и очень трудно представить, что в следующих кварталах экономика будет расти на таком уровне, что в результате у нас будет даже рост", – сказал Цомая в интервью Sputnik Грузия.

Ожидаемый экономический рост в текущем году эксперт считает маловероятным. По его прогнозам, в лучшем случае стоит ожидать 0% или 1% роста ВВП, может, чуть больше. По худшему же сценарию, если стране придется вновь закрыться и не начнется вакцинация, экономический спад будет продолжаться, считает он.

Темы:
Экономика Грузии (1735)
Теги:
Экономика, Грузия, Туризм, Акакий Цомая

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