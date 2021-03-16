Мамрадзе: у "Грузинской мечты" нет причин соглашаться на внеочередные выборы

Политолог Петре Мамрадзе считает, что оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта" будет очень сложно достичь соглашения

Радио Мамрадзе: у "Грузинской мечты" нет причин соглашаться на внеочередные выборы

"Оппозиция подчеркивает два пункта: проведение внеочередных выборов и освобождение, по их мнению, политзаключенных. Но это те условия, на которое правительство не может пойти, даже если бы хотело… Остается надеяться, что правительство не уступит, ибо это будет страшным ударом по государственности Грузии. Никакого повода соглашаться на такое нет. А если допустить эти уступки, появится неприемлемый прецедент", – заявил Мамрадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Лидеры "Грузинской мечты" и оппозиции пытаются согласовать документ из шести пунктов, который на основе требований оппозиции составил президент Евросовета Шарль Мишель во время своего визита в Грузию, чтобы посодействовать решению политического кризиса. Этими пунктами являются амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам, а также обязательное продолжение диалога.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Кризис усугубился после задержания в Тбилиси лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.