Хухашвили: Нацбанк Грузии был вынужден ужесточить монетарную политику

Радио Хухашвили: Нацбанк Грузии был вынужден ужесточить монетарную политику

Комитет монетарной политики Нацбанка Грузии на заседании в среду принял решение увеличить ставку рефинансирования с 8% до 8,5%.

"Это, конечно же, повлияет на тех людей, у которых есть кредиты. Это более 100 тысяч человек, и для них возрастает кредитное бремя. Власть, понятно, пытается как-то притормозить инфляцию, но я не думаю, что такими мерами в данной экономической ситуации им удастся эффективно работать… Это вынужденные меры, исходя из плачевной ситуации в экономике страны", – заявил Хухашвили в беседе со Sputnik Грузия.

Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

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