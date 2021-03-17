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Вахтанг Маисая
© Sputnik / Alex Shlamov

"Есть один вариант" – политолог о разрешении политического кризиса в Грузии

Радио
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210317/251199362/Est-odin-variant--politolog-o-razreshenii-politicheskogo-krizisa-v-Gruzii.html

Доктор политических наук Вахтанг Маисая считает, что для решения политического кризиса в Грузии и правящей партии "Грузинская мечта", и лидерам оппозиции придется пойти на уступки

Радио
"Есть один вариант" – политолог о разрешении политического кризиса в Грузии

"Есть один вариант – оппозиция может принять предложение войти в парламент, но только учитывая тот факт, что выборы в парламенте Грузии пройдут досрочно. То есть они войдут в парламент, и парламент назначит досрочные выборы, к примеру, через год, плюс учитывая освобождение этих двух заключенных", – сказал Маисая в интервью Sputnik Грузия

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Кризис усугубился после задержания лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

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Теги:
Политика, Грузия, Вахтанг Маисая

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