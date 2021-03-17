"Есть один вариант" – политолог о разрешении политического кризиса в Грузии

"Есть один вариант – оппозиция может принять предложение войти в парламент, но только учитывая тот факт, что выборы в парламенте Грузии пройдут досрочно. То есть они войдут в парламент, и парламент назначит досрочные выборы, к примеру, через год, плюс учитывая освобождение этих двух заключенных", – сказал Маисая в интервью Sputnik Грузия.
Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.
Кризис усугубился после задержания лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.
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