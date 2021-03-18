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Политолог, экономист Александр Дудчак
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Политолог объяснил, зачем Москва вызвала посла России в США на консультации

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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210318/251206973/Politolog-obyasnil-zachem-Moskva-vyzvala-posla-Rossii-v-SShA-na-konsultatsii.html

Политолог Александр Дудчак отметил, что отношения между Россией и США находятся на крайне низком уровне и даже во времена холодной войны между странами более активное общение

Радио
Политолог объяснил, зачем Москва вызвала посла России в США на консультации

В связи с расширением санкций против Москвы МИД вызвал посла России в США Анатолия Антонова на консультации. В ведомстве пояснили, что диалог Москвы и Вашингтона оказался в тупике и главное в ходе консультаций – отыскать способы выбраться из него.

"Консультация в основном будет содержаться в том, чтобы продемонстрировать свою позицию США. С технической точки зрения мы понимаем, что проконсультироваться можно и по разным средствам связи, например телефону. В основном задача – это продемонстрировать американским партнерам, что Россия услышала президента Байдена, который ведет себя, мягко говоря, крайне неадекватно. Говорить о каких-то последствиях ― отношения и так находятся на крайне низком уровне, даже во времена холодной войны это было более активное общение, и лидеры двух стран такого себе не позволяли", – сказал Дудчак в эфире радио Sputnik.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захаров
© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков
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По его словам, взаимные интересы, уважение к партнерам, компромиссы – это совершенно не из лексикона американского руководства, а самая беда в том, что это страна имеет колоссальное влияние в мире и владеет одним из двух самых мощных ядерных потенциалов.

МИД России пригласил Антонова в Москву вечером 17 марта. Этому предшествовало интервью президента США Джо Байдена каналу ABC News. В ходе интервью Байден заявил, что его российский коллега "заплатит" за вмешательство в американские президентские выборы, если это будет установлено. На просьбу журналиста уточнить, считает ли американский лидер Путина убийцей, президент США ответил утвердительно.

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