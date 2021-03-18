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Иосиф Арчвадзе. Видеомост Москва-Тбилиси-Баку-Ереван на тему: Энергетика, транзит и грузооборот Закавказья
© Sputnik / Alex Shlamov

Экономист рассказал, может ли правительство Грузии повлиять на подорожание бензина

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Темы:
Экономика Грузии (1743)
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Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе прокомментировал подорожание топлива в Грузии за последние несколько месяцев

Радио
Экономист рассказал, может ли правительство Грузии повлиять на подорожание бензина

В крупных городах Грузии проходят акции протеста против роста цен на бензин. Водители проезжают автоколоннами по главным улицам больших населенных пунктов, собирают митинги и организуют пикеты. Однако это не решает проблемы, так как цены на бензин продолжают расти. Водители же требуют от государства взять цены на топливо под контроль.

"Цены на топливо в Грузии складываются по мере установления цен на нефть на мировом рынке. Когда идет подорожание, а валютный курс не идет в сторону укрепления, что может сделать государство?! Оно может лишь способствовать экспорту продукции, создать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, которое обеспечит производство большей продукции, создание большого числа рабочих мест. И за счет роста покупательной способности значительной части населения рост стоимости нефтепродуктов не будет ущемляющим или драматичным", – сказал Арчвадзе в интервью Sputnik Грузия.

Протесты против роста цен на топливо в Кутаиси. Лозунги водителей
© Sputnik / STRINGER
Злые водители : акции протеста из-за рост цен на бензин в Грузии - фото
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В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, так называемые небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций.

На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,69-2,71 лари за литр, регуляр – 2,45-2,50 лари за литр, евро дизель – 2,61-2,67 лари за литр. Текущий курс: 1 доллар – 3,32 лари.

По словам автовладельцев, среди которых водители такси и микроавтобусов, цена на топливо за прошедший месяц выросла в среднем на 40 тетри (12 центов), что создает для них серьезные проблемы.

Темы:
Экономика Грузии (1743)
Теги:
Иосиф Арчвадзе

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