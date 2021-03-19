Экономист: во время "комендантского часа" говорить об открытии экономики не приходится

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия прокомментировал данные статистики о падении ВВП в январе текущего года

Радио Экономист: во время "комендантского часа" говорить об открытии экономики не приходится

По официальным данным Национальной службы статистики ("Сакстат"), темпы падения экономики Грузии, вызванные пандемией коронавируса, ускорились – в январе 2021 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 11,5%.

"Решение об открытии каких-то секторов экономики не приведет к быстрому улучшению ситуации. Например, решили открыть рестораны, но минимум половина из них не могут открыться, так как обанкротились. Во-вторых, действует "комендантский час" с 21:00, поэтому это даже неполноценное не открытие", – заявил Шенгелия в интервью Sputnik Грузия.

По словам эксперта, грузинская экономика находится под давлением с ноября 2020 года из-за точечных ограничений против распространения коронавируса. Данные падения ВВП за январь, эксперт объясняет тем, что это исторически экономически неактивный период, так как месяц до 20 числа полон праздников.

"Февральский показатель мы ждем в районе 9%, в марте – 8,5%, если, конечно, новые не будут введены ограничения. Даже если вообще снимут "комендантский час", я все равно не жду быстрого восстановления экономики", – отметил эксперт.