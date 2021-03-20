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Правда тела
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"Правда тела". Быть красивой при 148 кг: как работает бодипозитив

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Подкасты РИА (657)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210320/251224015/Pravda-tela-Byt-krasivoy-pri-148-kg-kak-rabotaet-bodipozitiv.html

"Девушки, которые лежат на диване, лопают плюшки и фотографируются в нижнем белье": именно так многие понимают бодипозитив, но что он означает на самом деле?

Откровенный разговор о дискриминации из-за веса (и о том, что полным людям платят меньше, чем худым), стыжении за полноту (которое часто имеет обратный эффект) и о принятии себя.

 

Радио
"Правда тела". Быть красивой при 148 кг: как работает бодипозитив

 

Почему ошибка считать, что "крупных людей никто не хочет"? Как излишний перфекционизм в отношении к своему телу (и любовь к пластике) делают женщин несчастными? И почему бодипозитив – это не только про вес? Объясняют лидер движения "Бодипозитив Россия", амбассадор европейского движения "Bodypositive Catwalk", модель plus-size Ева Росс и врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева.

03:00 Что такое бодипозитив (и почему это не только про вес)

04:45 "Я понимаю, что у меня дикая нагрузка на суставы, но я буду это декларативно отрицать"? Бодипозитив с точки зрения психологии

07:40 Стыжение и дискриминация из-за веса. "Женился на плотненькой девушке, а хотел Галатею – она начинала полнеть, как защитная реакция"

11:15 "Людям с лишним весом платят меньше, им приходится перерабатывать"

12:30 Как отношение к весу зависит от культуры в обществе

13:30 "Надувательство с магазинами плюс-сайз": они наживаются на людях нестандартных размеров?

16:00 "Назло всем натяну лосины и короткую маечку". Насколько "шок-контент" вписывается в бодипозитив

19:25 Пластические операции – это антибодипозитив? И когда они – злокачественный перфекционизм, который желает сделать женщин несчастными

24:50 Вес и секс. "Большой стереотип, что крупных людей никто не хочет"

27:40 Ожирение – это пандемия. Не должны ли люди с лишним весом сами платить за свое лечение

33:00 "Если ты себя не принял – ты не двинешься дальше?"

35:00 "Может, нам сделать менее доступной еду, которая суперкалорийная и в которой мало питательных веществ"

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