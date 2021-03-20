Фейки и травля в СМИ: за что не любят Меган Маркл и кто скорее всего лжет

Почему Букингемский дворец против сериала "Корона" и зачем Гарри и Меган подписали контракты с Netflix и Spotify.
О главных скандалах и фейках вокруг королевской семьи рассказала редактор Sputnik International Александра Серебрякова.
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