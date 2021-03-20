Фейки и травля в СМИ: за что не любят Меган Маркл и кто скорее всего лжет

Мысли о суициде и расизм во дворце: "скользкие" моменты интервью Гарри и Меган. Что такое "Мегзит", в чем суть конфликта королевской семьи и герцогов сассекских. Травля в СМИ и фейк о том, что мать Меган сидела в тюрьме

Почему Букингемский дворец против сериала "Корона" и зачем Гарри и Меган подписали контракты с Netflix и Spotify.

Радио Фейки и травля в СМИ: за что не любят Меган Маркл и кто скорее всего лжет

О главных скандалах и фейках вокруг королевской семьи рассказала редактор Sputnik International Александра Серебрякова.

1:11 Скандалы вокруг королевской семьи: расизм и тирания во дворце.

6:55 Постановочная помолвка Меган и Гарри. За что СМИ устроили травлю Маркл.

15:07 Фейк о том, что мать Меган сидела в тюрьме и разорила семью.

23:00 Меган метит в президенты США? Почему в Америке в восторге от интервью герцогов сассекских.

27:15 Главные ляпы и фейки в сериале "Корона". Зачем Меган и Гарри подписали контракты с Netflix и Spotify.

28:20 Фейковое обращение Елизаветы II по британскому ТВ.

41:11 Принца Чарльза атаковали в Twitter из-за сериала "Корона", а его рейтинги упали еще сильнее.

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