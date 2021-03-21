Пропавшие работы Хичкока, Чаплина, Мейерхольда: как и почему теряли кино

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Уничтожили нацисты, выкинули на свалку, отдали друзьям 80 лет назад, украл киномеханик: истории о том, как теряли киноленты. "Вий", "Портрет Дориана Грея" и другие пропавшие дореволюционные фильмы
Поездки в хранилища по всему миру, попытки отследить путь ленты по газетам и справочникам, частные коллекции и аукционы: как разыскивают фильмы.
О том, как хранят, разыскивают и находят киноленты рассказали руководитель научного отдела Госфильмофонда Ольга Деревянкина и кинокритик Федор Бабинский.
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