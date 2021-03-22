Политолог рассказал, кто сможет отправить "Грузинскую мечту" в оппозицию

Политолог Рамаз Сакварелидзе прокомментировал первое заявление экс-премьера Георгия Гахария после своей отставки о том, что тот не собирается уходить из политики

Радио Политолог рассказал кто сможет отправить "Грузинскую мечту" в оппозицию

Гахария покинул пост премьер-министра 18 февраля. Он подал в отставку после того, как разошелся в позициях со своей командой в вопросе ареста лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

"Гахария и так был с высоким рейтингом. Все ожидали что такой молодой человек, с таким высоким рейтингом не сможет покинуть политику и он вернется… У него большой потенциал, он может сделать то, о чем говорил Бидзина Иванишвили (основатель правящей партии "Грузинская мечта", ред.) пред уходом, что он ждет, что появится политическая сила, которая переведет "Грузинскую мечту" в оппозицию. Политическая группа вокруг Гахария может сыграть такую роль. Не говоря о том, что такая группа легко победит по рейтингу "Национальное движение" и многие маленькие партии", - заявил Сакварелидзе Sputnik Грузия.

О необходимости появления в Грузии третьей политической силы разговоры давно ведутся. Особенно остро встал вопрос после того, как противостояние между правящей партией "Грузинская мечта" и объединенной оппозицией, которая отказалась входить в парламент, зашло в тупик.

"Грузинкой политике нужна перезагрузка. Необходимость такой перезагрузки созрела уже давно, но наиболее отчетливо это почувствовали сейчас, когда грузинский политический спектр, в основном оппозиционный, не смог сдвинуться с места, проявил сильную статичность, не смог договориться ни о чем, и не смогли сдвинуть с места даже западные представители довольно высокого ранга. Такое положение здоровым никак не назовешь. Следовательно, нужна перезагрузка в виде появления новых политических сил", - отметил политолог.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Оппозиция запланировала масштабную акцию протеста на 15 мая у здания парламента Грузии, а до этого лидеры оппозиции проведут мобилизацию сторонников в регионах.