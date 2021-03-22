Экономист: обвал турецкой лиры не опасен для грузинского лари

Радио Экономист: обвал турецкой лиры не опасен для грузинского лари

Центральный банк Турции на прошлой неделе неожиданно сильно поднял ключевую ставку с 17% до 19%. Президент Турции Тайип Эрдоган принял решение уволить главу ЦБ Турции Наджи Агбала. На этом фоне курс лиры по отношению к доллару упал на 17%.

"Не думаю, что есть прямая зависимость, наоборот, на данный момент, обвал турецкой валюты, исходя из того, что у нас есть большой импорт из Турции, то даже положительно скажется, так как основная денежная единица в отношениях все-таки доллар. У нас и так фундаментальные проблемы в связи с собственной валютой. В данный момент я не вижу какой-то опасности, хотя нестабильность на турецком рынке может оказать влияние. Сейчас есть и второй момент, импорт уменьшился из-за пандемии и сокращения доходов населения", - заявил Гиорхелидзе.

Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2020 году составил около 1,6 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,1%. Торговый оборот между двумя странами сократился на 12,2% по сравнению с 2019 годом.