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Демур Гиорхелидзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Экономист: обвал турецкой лиры не опасен для грузинского лари

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Темы:
Экономика Грузии (1749)
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Эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе в эфире радио Sputnik Грузия рассказал о влиянии девальвации турецкой лиры на курс национальной валюты Грузии

Радио
Экономист: обвал турецкой лиры не опасен для грузинского лари

Центральный банк Турции на прошлой неделе неожиданно сильно поднял ключевую ставку с 17% до 19%. Президент Турции Тайип Эрдоган принял решение уволить главу ЦБ Турции Наджи Агбала. На этом фоне курс лиры по отношению к доллару упал на 17%.

"Не думаю, что есть прямая зависимость, наоборот, на данный момент, обвал турецкой валюты, исходя из того, что у нас есть большой импорт из Турции, то даже положительно скажется, так как основная денежная единица в отношениях все-таки доллар. У нас и так фундаментальные проблемы в связи с собственной валютой. В данный момент я не вижу какой-то опасности, хотя нестабильность на турецком рынке может оказать влияние. Сейчас есть и второй момент, импорт уменьшился из-за пандемии и сокращения доходов населения", - заявил Гиорхелидзе.

Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2020 году составил около 1,6 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,1%. Торговый оборот между двумя странами сократился на 12,2% по сравнению с 2019 годом.

Темы:
Экономика Грузии (1749)
Теги:
Лари, Экономика, Турция, Грузия

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