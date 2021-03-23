Мтвралашвили: стоимость бензина в Грузии вырастет

Радио Мтвралашвили: стоимость бензина в Грузии вырастет

В Грузии выросли цены на нефтепродукты – с начала 2021 года бензин и дизельное топливо в среднем подорожали на 30-35 тетри.

"Топливо дорожает с лета прошлого года. С начала июня международные цены по Platts начали подниматься, и топливо подорожало. Но, начиная с текущего года, подорожание стало более ощутимым для потребителей. Потому что цены сегодня практические такие, как до пандемии. В этом году топливо в Грузии подорожало на брендированных АЗС на 35-40 тетри… Мы ждем, что в ближайшее время процесс подорожания продолжится. Сейчас трудный период не только для потребителей, большие проблемы у компаний, которые продают продукт практически по себестоимости", – заявил Мтвралашвили в беседе со Sputnik Грузия.

По его словам, цена на топливо в Грузии устанавливается не в соответствии с рыночным спросом и предложением – стоимость топлива в стране, зависящей от импорта, определяется международными ценами на нефть в соответствии с S&P Global Platts. Сегодня цены на топливо выросли во всех странах, будь то Россия, Азербайджан, Армения или Турция.

Глава СИНГ отметил, что единственный местный фактор, влияющий на цену топлива, это обменный курс лари, потому что товар покупается и перевозится в долларах.

В крупных городах Грузии проходят акции протеста против роста цен на бензин. Водители проезжают автоколоннами по главным улицам больших населенных пунктов, собирают митинги и организуют пикеты. Однако это не решает проблемы, так как цены на бензин продолжают расти. Водители же требуют от государства взять цены на топливо под контроль.