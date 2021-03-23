Бенидзе: "Грузинская мечта" не может выполнить условия оппозиции

Радио Бенидзе: "Грузинская мечта" не может выполнить условия оппозиции

"Оппозиция, которую общество прогнало и которая не имеет никакой идеологии, борется за приход к власти, исходя из своих личных интересов, а правительство, в свою очередь, борется за сохранение власти. Кого в итоге должна поддержать общественность?! Это риторический вопрос. Она должна поддержать того, кто победил на выборах", – сказал Бенидзе в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

Юрист считает, что нет никаких оснований полагать, что парламентские выборы осенью прошлого года были сфальсифицированы, так как все наблюдатели, включая со стороны оппозиции, подписали итоговые протоколы. Исходя из этого, требование оппозиции назначить внеочередные выборы в Грузии Бенидзе читает абсолютно безосновательным.

"Я не услышал вокруг этого ажиотажа аргументированных заключений. Говорят, что сорвались переговоры. Так кто их сорвал? Когда ты идешь на переговоры и требуешь проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных, правительство не согласится на такое. Если власть согласится на такое соглашение, то что будет с тем миллионом избирателей, который за них проголосовал. Поддержат ли они "Мечту" во второй раз? Или почему власть должна на такое соглашаться? Выборы не были сфальсифицированы, и не существует документа, который однозначно докажет, что выборы были сфабрикованы", – заключил он.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Оппозиция запланировала масштабную акцию протеста на 15 мая у здания парламента Грузии, а до этого лидеры оппозиции проведут мобилизацию сторонников в регионах.