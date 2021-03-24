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Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

Сакварелидзе: возвращение Гахария в политику ускорит вход оппозиции в парламент

Радио
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210324/251258268/Sakvarelidze-vozvraschenie-Gakhariya-v-politiku-uskorit-vkhod-oppozitsii-v-parlament.html

Эксперт по политическим вопросам Рамаз Сакварелидзе считает, что заявление экс-премьера Георгия Гахария по поводу возвращения в политику может изменить кризисную ситуацию в Грузии

Радио
Сакварелидзе: возвращение Гахария в политику ускорит вход оппозиции в парламент

"Многие политики из оппозиции, наверное, подумают о том, что если Гахария войдет в политику и займет оппозиционную нишу, то другим оппозиционным группам придется очень туго. Улица не является местом, которое гарантирует политический статус той или иной партии, а парламент – является... Появление Гахария послужит, наверное, детонатором этого процесса – шествия оппозиционеров по направлению к парламенту", – заявил Сакварелидзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Эксперт не исключает, что подобное настроение появится и в рядах "Единого национального движения" и "Европейской Грузии".

"Что касается "Лело", то они медленнее других будут двигаться по направлению к парламенту. Из "Национального движения" и "Европейской Грузии", если пойдут в парламент, то пойдут те персоны, которые не очень-то усердствовали в вопросе бойкотирования парламента, те, которые тише других. Вот они как раз, я думаю, могут взять курс на парламентские кресла", – отметил Сакварелидзе.

Акция протеста оппозиции - шествие с флагами и в масках. Архивное фото
© Sputnik / STRINGER
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Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Оппозиция запланировала масштабную акцию протеста на 15 мая у здания парламента Грузии, а до этого лидеры оппозиции проведут мобилизацию сторонников в регионах.

Сразу после отъезда из Грузии европейского дипломата Кристиана Даниэльссона, которому не удалось помирить оппозицию и власти, представители "Нового политического центра – Гирчи" заявили о намерении начать индивидуальные переговоры с правящей партией Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". "Гирчи" также отказалась от участия в анонсируемых оппозицией акциях протеста.

Теги:
Парламент Грузии, Рамаз Сакварелидзе, Грузия, Георгий Гахария, Грузинская мечта, Оппозиция, Политика

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