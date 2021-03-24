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Политолог Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Политолог рассказал, какие политики могут примкнуть к Гахария

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210324/251261755/Politolog-rasskazal-kakie-politiki-mogut-primknut-k-Gakhariya.html

Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что к возвращающемуся в политику бывшему премьер-министру Георгию Гахария могут присоединиться члены как правящей партии "Грузинская мечта", так и оппозиции

Радио
Политолог рассказал, какие политики могут примкнуть к Гахария

"У Гахария хороший рейтинг среди населения. В нем видят хорошего кризисного менеджера, волевого человека. И многие, возможно, увидели в нем человека, готового идти на компромисс, когда тот не согласился арестовывать Нику Мелия (лидера "Единого национального движения" – ред.). Безусловно, он заберет часть голосов у "Грузинской мечты", особенно тех людей, которые голосовали за нее, потому что не видели альтернативу в объединенной оппозиции. Теперь они увидят эту альтернативу в Гахария ", – заявил Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.

Политолог считает, что в случае возвращения экс-премьер сможет забрать голоса и у тех оппозиционных сил, за которых избиратели проголосовали как альтернативу ЕНД и "Европейской Грузии".

Гахария покинул пост премьер-министра 18 февраля. Он подал в отставку после того, как разошелся в позициях со своей командой в вопросе ареста лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Появление Гахария подогрело слухи о возможном появлении в стране "третьей" политической силы, о важности которой разговоры ведутся давно. Особенно остро встал вопрос после того, как противостояние между правящей партией "Грузинская мечта" и объединенной оппозицией, которая отказалась входить в парламент, зашло в тупик.

Теги:
Грузинская мечта, Оппозиция, Георгий Гахария, Политика, Грузия, Арчил Сихарулидзе

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